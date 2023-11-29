Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Опубликован полный сценарий мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных»

Опубликован полный сценарий мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных»
Комментарии

Издание Deadline опубликовало полный сценарий мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных». Он уместился на 158 страницах. За сюжет картины отвечали Фил Лорд, Кристофер Миллер и Дэйв Каллахэ.

В сценарии происходят все моменты, которые были показаны в мультфильме. В нём, конечно же, также прописаны все диалоги персонажей.

«Человек-паук: Паутина вселенных» — продолжение мультфильма «Через вселенные» 2018 года. В нём рассказывается о дальнейшей жизни Майлза Моралеса, новой встрече с Гвен и другими версиями Человека-паука. Картина получила крайне положительные отзывы от критиков и зрителей.

У третьей части франшизы, «За пределами вселенных», пока что нет точной даты выхода. Ожидается, что мультфильм завершит историю Майлза, начатую в 2018 году.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android