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Сборы фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» превысили $ 200 млн

Сборы фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» превысили $ 200 млн
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Издание Deadline сообщило, что кассовые сборы фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» по всему миру превысили $ 200 млн. Половина из них, $ 100 млн, пришлась на отечественный прокат. Лента начала окупаться и приносить создателям прибыль.

Новые «Голодные игры» стали вторым для Lionsgate фильмом в этом году после «Джона Уика 4», который преодолел отметку в $ 100 млн через восемь дней после проката.

«Баллада о змеях и певчих птицах» рассказывает о событиях, которые происходили за 64 года до участия в смертельных состязаниях Китнисс Эвердин, образ которой воплотила Дженнифер Лоуренс. В ленте также представлен 18-летний Кориолан Сноу, который в будущем станет деспотичным президентом Панема.

Напомним, что бюджет картины составил $ 100 млн. Цифровая премьера ленты состоится 19 декабря.

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