Сестра Тимоти Шаламе сыграет в фильме Minecraft с Джейсоном Момоа — инсайдер

Стало известно, что главную женскую роль в фильме Minecraft сыграет Полин Шаламе — сестра Тимоти Шаламе, известного по «Дюне» и другим лентам. Об этом сообщил известный инсайдер Дэниел Ритхман.

Ещё в 2022 году стало известно, что главную мужскую роль исполнит Джейсон Момоа. Фильм был анонсирован в 2019 году, с тех пор дата выхода картины несколько раз менялась. Сейчас премьера намечена на 4 апреля 2025 года.

Режиссёром выступит Джаред Хесс. Он известен как автор фильмов «Зачинщики» и «Наполеон Динамит». Сценаристом и продюсером игровой адаптации будут Лидия Винтерс и Ву Буй — топ-менеджеры шведской студии Mojang, создателей Minecraft.

В каком виде выйдет картина, неизвестно. Это может быть как анимационная лента в духе «Марио», так и картина с участием живых актёров.