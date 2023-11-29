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Xiaomi стала самым популярным брендом из Азии в России

Xiaomi стала самым популярным брендом из Азии в России
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Издание «Лента.ру» ознакомилась и исследованием онлайн-школы в сфере маркетинга MAED, в котором говорится про востребованные азиатские компании в России.

На первом место оказалась компания Xiaomi. По словам специалистов, китайский IT-гигант стал успешен благодаря своим смартфонам, устройствам для умного дома и широкому ассортименту гаджетов. Исполнительный директор MAED Маргарита Варданян указала дополнительные причины крепкой позиции Xiaomi на российском рынке.

Адаптация к местным потребностям с локализованным ПО и сервисами также способствовала укреплению их позиций на рынке

Второе место заняла Samsung Electronics. Тройку лидеров замкнула Huawei Technologies. В топе также есть LG, ASUS, Sony, MSI и Realme.

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