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Спрос на iPhone 15 оказался куда выше, чем на iPhone 14 и iPhone 13 — аналитики

Спрос на iPhone 15 оказался куда выше, чем на iPhone 14 и iPhone 13 — аналитики
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Спрос на iPhone 15 по всему миру оказался куда выше, чем на iPhone 14 и iPhone 13 в первые месяцы продаж. К такому выводу пришли в издании Display Supply Chain Consultants со ссылкой на данные закупок экранов от Apple.

Так, поставки дисплеев для линейки iPhone 15 оказались сразу на 16% выше, чем для iPhone 14, и на 21% больше, чем для iPhone 13. При этом на долю iPhone 15 Pro в сентябре пришлось 64% от всех заказанных дисплеев, а в октябре этот показатель вырос до 71%.

Основным поставщиком дисплеев для Apple стал её прямой конкурент из Samsung — на долю южнокорейской компании пришлось 81% всех закупок. На втором месте оказалась LG с 18%, а замкнула тройку BOE с 1%, которая начала поставлять дисплеи в октябре.

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