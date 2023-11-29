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Авторы «Мира Танков» разработают крупную онлайн-игру за 2,7 млрд рублей

Авторы «Мира Танков» разработают крупную онлайн-игру за 2,7 млрд рублей
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По информации издания Forbes, авторы игры «Мир Танков» из студии Lesta Games анонсировали разработку новой крупнобюджетной онлайн-игры на движке Unreal Engine 5. Это будет полноценный ААА-проект.

Бюджет игры оценивается в $ 25-30 млн, что равняется примерно 2,2-2,7 млрд рублей. Операционный директор «Мира Танков» Борис Синицкий не стал раскрывать жанр и сеттинг новой игры. По его словам, новая игра Lesta Games будет «не про танки».

Другими деталями он не поделился. Неизвестен и жанр, но направление точно многопользовательское. Также известно, что эта игра станет первым проектом Lesta Games на движке Unreal Engine 5. Разработка тайтла ведётся в московском офисе команды.

Примерные сроки выхода Борис Синицкий тоже не сообщил.

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