Авторы «Мира Танков» разработают крупную онлайн-игру за 2,7 млрд рублей

По информации издания Forbes, авторы игры «Мир Танков» из студии Lesta Games анонсировали разработку новой крупнобюджетной онлайн-игры на движке Unreal Engine 5. Это будет полноценный ААА-проект.

Бюджет игры оценивается в $ 25-30 млн, что равняется примерно 2,2-2,7 млрд рублей. Операционный директор «Мира Танков» Борис Синицкий не стал раскрывать жанр и сеттинг новой игры. По его словам, новая игра Lesta Games будет «не про танки».

Другими деталями он не поделился. Неизвестен и жанр, но направление точно многопользовательское. Также известно, что эта игра станет первым проектом Lesta Games на движке Unreal Engine 5. Разработка тайтла ведётся в московском офисе команды.

Примерные сроки выхода Борис Синицкий тоже не сообщил.