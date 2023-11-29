Стример из Китая умер из-за истощения после пятидневной прямой трансляции

Газета China Daily сообщила о страшном инциденте, произошедшем в китайском городе Чжэнчжоу. Молодой стример Ли Хао скончался после пятидневного марафона. Он стримил буквально пять дней подряд.

Сообщается, что стример заключил контракт с компанией Henan Qinyi Culture and Media Co. Его условия — вести стрим в течение 240 часов и выкладывать не менее 15 видео на канале в месяц.

Друзья обнаружили Ли дома 10 ноября без сознания, и по прибытии в местную больницу констатировали его смерть. Стример ушёл из жизни из-за истощения организма.

Компания Henan Qinyi Culture and Media Co. отрицает любую причастность к смерти Хао. Представители компании сказали, что предоставляют право сотрудникам самым выбирать время и часы работы.