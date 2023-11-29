Поставки процессоров Intel и AMD в Россию в 2023 году сократились почти на 70%

Поставки процессоров Intel в РФ в 2023 году сократились на 64% по сравнению с прошлым годом, а AMD — на 70%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование IT-холдинга Fplus.

Так, в период с января по октябрь 2023 году в Россию было ввезено 178 тысяч чипов Intel на сумму 3,2 млрд рублей и 35 тысяч процессоров AMD стоимостью 372 млн рублей. В эти суммы входят в том числе поставки с помощью параллельного импорта, однако доля погрешности всё же есть — небольшая часть комплектующих ввозится в страну под другим кодовым названием.

В Fplus связывают с падение с приостановкой обновления парка оборудования в ожидании отечественных разработок и искусственным продлением жизненного цикла уже имеющейся электроники. Кроме того, сейчас в России может быть переизбыток компонентов у крупных отечественных продавцов, а своё влияние явно оказывают инфляция и подорожание кредитов, считает собеседник издания.