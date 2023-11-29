Диски с фильмом «Оппенгеймер» раскупили в первые дни — Universal уже печатает новую партию

21 ноября фильм «Оппенгеймер» наконец-то добрался до цифровых сервисов — после четырёх месяцев проката в кинотеатрах. Помимо возможности посмотреть ленту в онлайне картину можно приобрести на дисках в формате Blu-Ray.

К сожалению для многих фанатов ленты, спрос на физические копии оказался настолько высоким, что первая партия дисков с «Оппенгеймером» была распродана ещё по предзаказам. У крупнейшего ритейлера Amazon диски закончились через пару дней после их появления на складах. В Universal Pictures уже подтвердили проблему и заявили, что работают над печатью новых дисков, чтобы удовлетворить спрос покупателей.

Мы рады, что так много потребителей захотели приобрести «Оппенгеймера» в формате 4K, и знаем, что некоторые розничные продавцы распродали всю первую партию дисков с фильмом. Мы уже работаем над пополнением этих розничных магазинов, чтобы фанаты смогли приобрести картину и посмотреть её дома в наилучшем качестве.

За четыре месяца проката «Оппенгеймер» заработал чуть больше $ 950 млн. Картина стала большим успехом для Universal Pictures, которая рассчитывает в том числе на позитивный приём ленты на «Оскаре-2024».