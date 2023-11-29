«Триумф Тимоти Шаламе» — первые зрители в восторге от фильма «Вонка»

28 ноября в Лондоне состоялась премьера «Вонки» — приквела романа «Чарли и шоколадная фабрика», получившего две экранизации (в 1971 году от Мэла Стюарта и в 2006-м от Тима Бёртона). Новый фильм расскажет о судьбе юного Вилли Вонки до того, как он открыл свою фабрику, а главную роль в картине исполнил Тимоти Шаламе.

Журналисты уже поделились первыми отзывами о фильме — они в один голос называют картину новой рождественской классикой, хваля яркие музыкальные номера и актёрскую игру Тимоти Шаламе. При этом некоторым не понравился слишком запутанный для такого фильма сюжет.

Некоторые отзывы критиков о фильме «Вонка»

«Вонка» — это выигрышное кондитерское изделие, наполненное идеальным количеством очарования, причудливости и остроты, питаемое чистым воображением и яркими, ловкими музыкальными номерами. Тимоти Шаламе — настоящая фабрика харизмы.

Тимоти Шаламе — причина, по которой вам стоит посмотреть «Вонку». Он бесконечно очарователен, и на него просто приятно смотреть. Фильм же не так хорош, но приятен. Сюжет и тон противоречат друг другу, что делает его немного запутанным. И всё же он наполняет тебя радостью, а песни в нём восхитительны.

«Вонка» — это очаровательное наслаждение, основанное на исключительном и безупречном исполнении Тимоти Шаламе.

«Вонка» — это новая рождественская классика и поистине волшебное времяпрепровождение в кино. Причудливый стиль Пола Кинга работает здесь так же хорошо, как и в «Паддингтоне». Каждый музыкальный номер в фильме очаровывает, и весь ансамбль по очереди крадет шоу под руководством бесконечно очаровательного Тимоти Шаламе.

«Вонка» — это триумф имени Тимоти Шаламе. Он притягательный, восхитительный и прекрасно балансирует между наивностью и умом. Фильм наполнен очарованием, радостью и надеждой. Это идеальный праздничный фильм. Зрители точно будет его пересматривать многие годы вперёд.

Мировая премьера «Вонки» состоится 15 декабря.