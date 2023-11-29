Фильм или сериал по Cyberpunk 2077 выйдет не раньше 2025 года

В начале октября студия CD Projekt RED анонсировали проект с живыми актёрами по Cyberpunk 2077. В разработке фильма или сериала разработчикам поможет студия Anonymous Content, которая работала в том числе над «Выжившим» с Леонардо Ди Каприо и «Мистером Роботом».

Спустя полтора месяца во время разговора с инвесторами коммерческий директор CD Projekt RED Михал Новаковски поделился новыми подробностями проекта. По его словам, фильм или сериал по Cyberpunk 2077 точно не выйдет в следующем году — в 2024-м должно начаться полноценное производство.

Мы не будем вдаваться в конкретные детали, но наш проект с живыми актёрами в сотрудничестве с Anonymous Content точно не выйдет в 2024 году. Однако именно в следующем году стартует его полноценное производство.

Таким образом, таинственный проект по вселенной Cyberpunk 2077 точно не выйдет до 2025 года. При этом CD Projekt до сих пор не называет его фильмом и сериалом — возможно, студия ещё и сама не определилась, чем он будет.