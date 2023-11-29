Ремейк «Носферату» с Биллом Скарсгардом выйдет в декабре 2024 года

Кинокомпания Focus Features раскрыла, что мировая премьера ремейка «Носферату» с Биллом Скарсгардом в главной роли выйдет 25 декабря 2024 года. Напомним, съёмки переосмысления хоррора завершились ещё в мае этого года.

Также роли в будущей ленте исполнили Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Корин, Уиллем Дефо, Саймон Макберни и Ральф Айнесон. Режиссёром и сценаристом выступил Роберт Эггерс («Ведьма», «Маяка», «Варяг»).

«Носферату» рассказывает о древнем вампире, графе Орлоке, который становится одержимым молодой девушкой. Оригинальная лента вышла в 1922 году и представляла собой вольную адаптацию произведения «Дракула» Брэма Стокера. Картина признана классикой мирового кинематографа.