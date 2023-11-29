Apple тестирует четыре версии шлема Vision Pro 2 ещё до выхода оригинальной гарнитуры

Apple уже приступила к полноценной разработке и прототипированию Vision Pro 2 — второй версии гарнитуры смешанной реальности. Об этом сообщает китайское издание IT Home со ссылкой на DigiTimes.

На начало разработки второй версии шлема указывают цепочки поставок Apple. Из них следует, что компания Тима Кука экспериментирует сразу с четырьмя прототипами Vision Pro 2, данные о которых неизвестны. В DigiTimes отмечают, что себестоимость бюджетной версии второго шлема составит привычные для индустрии 50% от его цены.

Интересно, что начало отсеивания прототипов Vision Pro 2 намечено на второй квартал 2024 года, а выход оригинального Vision Pro состоится всего на несколько месяцев раньше. Возможно, Apple планирует оттолкнуться от обратной связи первых пользователей устройства.