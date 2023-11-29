В Минкультуры РФ объяснили, почему отозвали прокатное удостоверение у фильма «Айта»

В конце сентября Министерство культуры Российской Федерации отозвало прокатное удостоверение (разрешение на показ) у якутской драмы «Айта» режиссёра Степана Бурнашева. Впоследствии к ситуации подключился Роскомнадзор и выявил «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России».

Через два месяца министр культуры РФ Ольга Любимова объяснила, почему картину лишили прокатного удостоверения. По её словам, в адрес ленты Бурнашева было «много обращений со стороны граждан», так как «фильм вызвал неоднозначную реакцию».

«Айта» рассказывает историю якутской школьницы, которая из-за несчастной любви решает покончить жизнь самоубийством, оставив записку: «Афоня, я тебя ненавижу!» Афоней зовут русского полицейского, и все подозрения падают на него. Отец Айты, Айаал, решает отомстить. Поскольку начальник местной полиции отказывается выдать Афоню, Айаал уговаривает жителей штурмовать полицейский участок. Но в последний момент выясняется, что Афоня – это обычный якутский школьник из местного посёлка.

В середине октября российские киноведы, кинокритики и журналисты открыто поддержали «Айту» и выразили протест в связи с отзывом прокатного удостоверения у картины.