В Batman: Arkham Knight добавят костюм Бэтмена из фильма с Робертом Паттинсоном

28 ноября вышел релизный трейлер переиздания Batman: Arkham Trilogy для Nintendo Switch. В ролике разработчики показали, как выглядят игры трилогии на портативной консоли.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Warner Bros. Games.

Ещё авторы сообщили, что в Batman: Arkham Knight добавят костюм Бэтмена из одноимённого фильма режиссёра Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном. Сначала броня появится только в версии игры для Nintendo Switch, однако затем заглянет и на другие платформы.

В Batman: Arkham Trilogy войдут Arkham Asylum, Arkham City и Arkham Knight, а также все вышедшие к играм дополнения. Сборник поступит в продажу 1 декабря по цене в $ 60 (~ 5,3 тыс. рублей).