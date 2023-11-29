Режиссёр «Джейсона Борна» снимет триллер о крушении самолёта

Журналисты издания Deadline сообщили, что режиссёр «Джейсона Борна» Пол Гринграсс снимет триллер о крушении самолёта. Будущая лента будет основана на книге Drowning: The Rescue of Flight 1421 писательницы Ти Джей Ньюман. Также продюсерами картины выступят Шейн Салерно и Грег Гудман.

Произведение рассказывает об авиалайнере, который терпит крушение в Тихом океане и тонет. Из всех пассажиров выживают только 12 человек, которых предстоит спасти. Во время написания романа Ньюман работала стюардессой.

Роман вышел в 2022 году и стал в США бестселлером. Также произведение Drowning: The Rescue of Flight 1421 было названо лучшей книгой года по версии Amazon и Waterstones.

Каст, дата и сроки выхода экранизации пока не раскрываются.