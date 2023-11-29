На этой неделе в России стартовали продажи электронных книг PocketBook 634 Verse Pro и 629 Verse. Оба устройства отличаются небольшим весом и имеют шестидюймовый дисплей.

Фото: PocketBook

Стоит отметить, что первая модель представляет собой флагманский продукт, который имеет ряд дополнительных преимуществ перед PocketBook 629 Verse. Своим владельцам PocketBook 634 Verse Pro предложит защиту по стандарту IPX8 (не боится брызгов воды и погружений на глубину до двух метров), возможность проигрывать музыку, аудиокниги, а также переводить текст в речь.

Фото: PocketBook

Также флагманская версия электронной книги поддерживает Bluetooth и снабжена экраном E Ink с высоким разрешением. Обе модели поддерживают более 20 форматов книг и документов, оснащены сенсорными экранами и физическими клавишами для перелистывания страниц.

Стоимость PocketBook 634 Verse Pro начинается от 19,9 тыс. рублей, а PocketBook 629 Verse – от 15,9 тыс. рублей.