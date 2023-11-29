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1 декабря на российских сайтах пропадёт авторизация через Google и Apple ID

1 декабря на российских сайтах пропадёт авторизация через Google и Apple ID
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Недавно Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о продлении периода, в течение которого на российских сайтах разрешаются регистрация и авторизация через зарубежные сервисы — теперь запрет этих действий введут только с 1 января 2025 года.

Затем замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин добавил, что российские сайты должны будут убрать возможность авторизации через Google и Apple ID с 1 декабря 2023 года.

Важно отметить, что мораторий коснётся только пункта о российском контроле за системами авторизации. Зарубежные системы (например, кнопки входа при помощи Google и Apple ID) с 1 декабря российские сайты и приложения должны будут убрать.

Помимо этого, Горелкин ответил на самый часто задаваемый вопрос по поводу ограничения использования зарубежной почты для входа на российские сайты. По его словам, подобный запрет закон в себя не включает.

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