Названа самая частая ошибка при зарядке смартфона

Ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак рассказал изданию «РИА Новости» о самой частой ошибке при зарядке смартфона. По словам эксперта, необходимо избегать разряда батареи до нуля и полной зарядки до 100%.

Необходимо избегать разряда батареи до нуля и ставить на зарядку, когда батарея разряжена до 10-20 процентов. Не нужно каждый раз заряжать телефон до 100 процентов — современные устройства уже предоставляют настройку с остановкой заряда на уровне 80 или 90 процентов ёмкости.

Также специалист рекомендует использовать только оригинальное зарядное устройство. Дело в том, что эксплуатация ненадёжных зарядок может привести к повышенному износу аккумулятора или к короткому замыканию.

Ко всему прочему, Руснак назвал ряд действий, которые нужно предпринять, если смартфон начал разряжаться слишком быстро. Пользователям следует проверить, не используется ли какое-то приложение в фоновом режиме, снизить яркость экрана или выбрать специальный режим в настройках дисплея.