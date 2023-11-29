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Бесплатные игры PS Plus Essential на декабрь 2023 года: LEGO 2K Drive, PowerWash Simulator и Sable

В декабре в PS Plus бесплатно раздадут гонку LEGO 2K Drive и ещё две игры
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Sony раскрыла бесплатные игры на базовый PS Plus в декабре. В этот раз подписчикам вновь раздадут три проекта, среди которых гонка LEGO 2K Drive, симулятор мойщика PowerWash Simulator и приключение Sable. Все три игры будут доступны уже 5 декабря.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus в декабре 2023 года

  • LEGO 2K Drive — гоночный симулятор в стилистике LEGO, где пользователям предстоит собрать свой болид и участвовать в гонках с возможностью создавать собственные заезды в онлайн-игре и в одиночку.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат 2K Games.

  • PowerWash Simulator — симулятор мойщика машин, домов и даже целых дворов, завоевавший признание у пользователей Steam. На площадке Valve у проекта 97% положительных отзывов от геймеров.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Square Enix.

  • Sable — минималистичное приключение в открытом мире, рассказывающее историю Сэйбл. Таинственное создание исследует бескрайние пустыни и завораживающие пейзажи, обнаруживая на своём пути остовы космических кораблей и останки прошлых цивилизаций.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Raw Fury.

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