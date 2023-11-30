Илон Маск грубо послал к чёрту Боба Айгера за отказ рекламировать Disney в X

Во время недавнего выступления генеральный директор соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск поговорил на тему того, как рекламодатели, устроившие бойкот, могут полностью убить компанию. Миллиардер затронул и главу Disney Боба Айгера.

Ранее Айгер высказывал свою позицию по поводу рекламы Disney в X, а Маск прошёлся по главе компании в грубой форме.

К чему приведёт этот рекламный бойкот, так это к тому, что он убьёт компанию. Хорошо, не рекламируйте ничего. Меня кто-то пытается шантажировать? Шантажировать деньгами? Иди к чёрту, это ясно? Боб, ты в зале? Я чувствую, что да.

Также Илон Маск подчеркнул, что он, по сути, «вручил заряженный пистолет тем, кто меня ненавидит». Боб Айгер пока никак не прокомментировал слова миллиардера.