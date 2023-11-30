В Game Pass внезапно добавили Remnant: From the Ashes и Remnant 2

СМИ обратили внимание, что Microsoft, судя по всему, решила устроить подписчикам Game Pass сюрприз и добавить Remnant: From the Ashes и Remnant 2. Обе игры уже доступны всем владельцам подписки как на ПК, так и на консолях Xbox.

Обе части Remnant добавили сегодня утром без какого-либо объявления. Ни Microsoft, ни разработчики игр не выражали желания добавить их в Game Pass, но это всё же случилось. Возможно, это произошло случайно, а анонс должен был состояться сегодня.

Фото: Xbox Store

Фото: Xbox Store

Remnant: From the Ashes вышла в 2019 году и получила неплохие отзывы, а релиз Remnant 2 состоялся летом 2023 года. Вторую часть приняли в разы лучше оригинала, отмечая, что он во всём стал лучше. А ещё Remnant 2 назвали «идеальным сиквелом».