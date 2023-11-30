Вышла пятая серия сериала «Слово пацана»

В онлайн-кинотеатрах START и Wink состоялась премьера новой, пятой серии сериала «Слово пацана». Судя по описанию, в пятом эпизоде расскажут, как благодаря проделке Андрея видеосалон привлекает зрителей и даёт прибыль.

В коротком затишье расцветают чувства: Вова пытается ухаживать за медсестрой, которая его спасла, а Марат наконец добивается внимания Айгуль. Даже Андрей видит призрачный шанс того, что ситуация будет спасена. Но сделанное им зло жестоко аукается, и эхо задевает даже тех, кто ничем не провинился.

Шоу рассказывает о конце 1980-х в СССР, когда перестройка подорвала привычную жизнь всей страны, а молодёжь на улицах дралась за уважение.

Первый сезон «Слова пацана» будет состоять из девяти серий. Шестой эпизод ожидается 7 декабря. Финал состоится уже 21 декабря.