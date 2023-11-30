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«Блю Лок» возглавил топ-10 рейтинга самой продаваемой манги в 2023 году

Стали известны тиражи наиболее популярных японских комиксов в 2023 году. Самой продаваемой мангой стала серия Мунэюки Канеширо «Синяя тюрьма: Блю Лок» про лагерь, где с помощью жёсткого отбора определяют будущую звезду футбольной сборной.

«Блю Лок» в этом году превысил отметку в 10,5 млн проданных копий. На втором месте расположилась «Магическая битва», тройку замыкает новая арка «Ван Пис».

Топ-10 самой продаваемой манги 2023 года:

«Блю Лок» — 10 527 146 копий; «Магическая битва» — 8 541 411 копий; «Ван Пис» — 7 197 532 копии; «Звёздное дитя» — 5 413 091 копия; «Человек-бензопила» — 5 348 618 копий; «Коронный бросок» — 4 968 484 копии; «Семья шпиона» — 4 326 425 копий; «Моя геройская академия» — 3 538 423 копии; «Токийские мстители» — 3 218 117 копий; «Царство» — 3 207 691 копия.

Ранее стало известно, что полнометражный фильм по «Блю Лок» выйдет в апреле.