«Блю Лок» возглавил топ-10 рейтинга самой продаваемой манги в 2023 году
Стали известны тиражи наиболее популярных японских комиксов в 2023 году. Самой продаваемой мангой стала серия Мунэюки Канеширо «Синяя тюрьма: Блю Лок» про лагерь, где с помощью жёсткого отбора определяют будущую звезду футбольной сборной.
«Блю Лок» в этом году превысил отметку в 10,5 млн проданных копий. На втором месте расположилась «Магическая битва», тройку замыкает новая арка «Ван Пис».
Топ-10 самой продаваемой манги 2023 года:
- «Блю Лок» — 10 527 146 копий;
- «Магическая битва» — 8 541 411 копий;
- «Ван Пис» — 7 197 532 копии;
- «Звёздное дитя» — 5 413 091 копия;
- «Человек-бензопила» — 5 348 618 копий;
- «Коронный бросок» — 4 968 484 копии;
- «Семья шпиона» — 4 326 425 копий;
- «Моя геройская академия» — 3 538 423 копии;
- «Токийские мстители» — 3 218 117 копий;
- «Царство» — 3 207 691 копия.
Ранее стало известно, что полнометражный фильм по «Блю Лок» выйдет в апреле.
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