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В Хонкай Стар Рейл можно получить бесплатный звёздный нефрит за награды игры в App Store и Google Play

Игроки в Honkai Star Rail смогут бесплатно забрать 800 звёздного нефрита за премии игры
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Разработчики Honkai Star Rail сообщили, что игра получила ряд наград от App Store и Google Play за 2023 год. В честь этого игроки получат звёздный нефрит — донатную валюту, необходимую для получения персонажей и редкого оружия.

Получить 800 единиц звёздного нефрита смогут все игроки выше четвёртого уровня освоения. Награда будет отправлена на внутриигровую почту 1 декабря в 00:00 по времени сервера (2:00 мск, если вы играете на европейском сервере.

Мы ещё раз благодарим вас за вашу любовь и поддержку. Пусть это путешествие приведёт нас к звёздам!

Honkai Star Rail вышла весной этого года на ПК, Android и iOS, позже — на PlayStation 5. Спустя несколько недель HSR смогла догнать по доходу Genshin Impact, другую популярную игру студии HoYoverse.

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