«Это было правильное решение»: глава Warner Bros. — об отмене фильма «Бэтгёрл»

В августе 2022 года Warner Bros. Discovery внезапно отменила фильм «Бэтгёрл» за $ 90 млн, который был уже полностью отснят. В компании объяснили свой поступок тем, что лента получилась «недостаточно крупной» для кинотеатров, а в онлайн-сервисах невозможно было бы отбить все затраты на производство.

Спустя полтора года глава WB Discovery Дэвид Заслав прокомментировал своё решение. По его словам, «Бэтгёрл» бы точно не стала большим хитом, а принять решение об её отмене ради списания налогов было далеко не самым простым решением в его жизни.

Какой контент поможет нам победить? Контент, который нас к этому не приблизит, должен отойти в сторону. Это было трудно и больно. Но я считаю, что это было правильное и необходимое решение для компании.

После отмены «Бэтгёрл» звезда фильма Лесли Грэйс заявила, что уверена в светлом будущем персонажа. Актриса готова снова воплотить образ супергероини в кино, но здесь всё зависит от нового главы киновселенной DC Джеймса Ганна.