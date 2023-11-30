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Сестра стала упырём: новая серия «Волшебного участка» вышла в Okko

Сестра стала упырём: новая серия «Волшебного участка» вышла в Okko
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Четвёртая серия «Волшебного участка» уже доступна в Okko: её можно посмотреть в онлайн-кинотеатре.

За прошлые три серии мы узнали многое про сказочный мир, увидев в действии не только пиромана Горыныча, но и хладнокровного террориста Русала. Также успели познакомиться с семьёй главного героя.

В четвёртой серии события станут ещё теснее связаны с Лёхой: ему предстоит спасти свою сестру, которая по его вине превратилась в упыря. Правда, шансов на счастливый финал почти нет.

Следующий эпизод «Волшебного участка» выйдет через неделю, 7 декабря, а всего ожидается восемь серий — последняя выйдет 28 декабря, в канун Нового года.

Сериал «Волшебный участок» смотрите только в Okko в подписке 30 дней за 1 рубль!

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