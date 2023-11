Журналисты издания Screen Daily сообщили, что съёмки фильма «Как приручить дракона» стартуют в январе 2024 года — они пройдут в Северной Ирландии. Изначально Universal Pictures хотела начать съёмочный процесс ещё в июле этого года, но из-за забастовок в Голливуде производство пришлось отложить.

Сценаристом ленты выступит Дин Деблуа. Также он же займёт кресло продюсера и режиссёра будущего произведения. Главную роль в фильме исполнит Мэйсон Темз («Чёрный телефон»), а его подругу воплотит Нико Паркер, известная по роли Сары в сериале The Last of Us.

Подробности сюжета будущей экранизации пока не раскрываются. Напомним, в начале ноября кинокомпания Universal Pictures перенесла премьеру картины на 13 июня 2025 года.