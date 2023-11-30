Культовая Hitman: Blood Money вышла на iOS и Android

На этой неделе студия Feral Interactive выпустила на iOS и Android ремастер культовой Hitman: Blood Money. В игре есть русская локализация, однако приобрести тайтл на территории России невозможно.

Страница с Hitman: Blood Money — Reprisal уже доступна в App Store и Google Play. Цена стелс-экшена на смартфонах составила $ 15 (~ 1,3 тыс. рублей).

Hitman: Blood Money — Reprisal представляет собой ремастер оригинальной игры 2006 года. Переиздание получило улучшенную графику, новые механики из последних частей серии и современный интерфейс. Ко всему прочему, в проекте предусмотрено несколько вариантов управления: сенсорный экран, а также клавиатура с мышью.

Отмечается, что до конца зимы Hitman: Blood Money — Reprisa также выйдет и на Nintendo Switch.