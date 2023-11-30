Для Cyberpunk 2077 выйдет патч 2.1 вместе с релизом полного издания игры

30 ноября разработчики Cyberpunk 2077 из CD Projekt RED объявили в соцсети X (ранее Twitter), что патч 2.1 выйдет вместе с релизом полного издания игры. Подробности будущего бесплатного обновления авторы раскроют на специальной трансляции 1 декабря.

Фото: X

В Ultimate Edition войдёт сама Cyberpunk 2077 со всеми вышедшими патчами и шпионское дополнение Phantom Liberty с Идрисом Эльбой в главной роли. Оно вышло 26 сентября и получило положительные отзывы от критиков и игроков. Релиз Cyberpunk 2077: Ultimate Edition состоится на ПК, Xbox Series и PlayStation 5.

Напомним, полноценная разработка сиквела Cyberpunk 2077 должна стартовать в начале 2024 года. Над игрой работает небольшое подразделение CD Project в Бостоне, где осваивает движок Unreal Engine 5.