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Для Cyberpunk 2077 выйдет патч 2.1 вместе с релизом полного издания игры

Для Cyberpunk 2077 выйдет патч 2.1 вместе с релизом полного издания игры
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30 ноября разработчики Cyberpunk 2077 из CD Projekt RED объявили в соцсети X (ранее Twitter), что патч 2.1 выйдет вместе с релизом полного издания игры. Подробности будущего бесплатного обновления авторы раскроют на специальной трансляции 1 декабря.

Фото: X

В Ultimate Edition войдёт сама Cyberpunk 2077 со всеми вышедшими патчами и шпионское дополнение Phantom Liberty с Идрисом Эльбой в главной роли. Оно вышло 26 сентября и получило положительные отзывы от критиков и игроков. Релиз Cyberpunk 2077: Ultimate Edition состоится на ПК, Xbox Series и PlayStation 5.

Напомним, полноценная разработка сиквела Cyberpunk 2077 должна стартовать в начале 2024 года. Над игрой работает небольшое подразделение CD Project в Бостоне, где осваивает движок Unreal Engine 5.

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