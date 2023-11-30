Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр «Голодных игр» снимет фильм по книге «Долгая прогулка» Стивена Кинга

Режиссёр «Голодных игр» снимет фильм по книге «Долгая прогулка» Стивена Кинга
Аудио-версия:
Комментарии

Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что режиссёр «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс снимет фильм по книге «Долгая прогулка» Стивена Кинга. Сценаристом будущей экранизации выступит Джей Ти Моллнер
(«Грешники и праведники»).

Роман «Долгая прогулка» представляет собой антиутопию. Действия произведения разворачиваются в недалёком будущем в США. К этому времени страна превратилась в полицейское государство с тоталитарным правителем, которому подчиняется мощная военная организация под названием «Взводы».

Права на экранизацию книги приобрела кинокомпания Lionsgate. Сумма сделки не раскрывается. До этого над проектом работала студия New Line вместе с режиссёром Андре Эвредалом («Страшные истории для рассказа в темноте»). Картину так и не запустили в производство, поскольку летом 2022 года у компании истёк срок действия прав.

Каст, подробности сюжета и сроки премьеры будущей картины пока не раскрываются.

Материалы по теме
Сборы фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» превысили $ 200 млн
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android