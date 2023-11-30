Hellblade 2 получила в Австралии высочайший возрастной рейтинг — его выдают крайне редко

Недавно внимательные пользователи обратили внимание, что фэнтезийный экшен Senua's Saga: Hellblade 2 получил в Австралии высочайшее возрастное ограничение. Новой игре от студии Ninja Theory присвоили рейтинг R 18+ — тайтл доступен только лицам, достигшим 18-летнего возраста.
Фото: AUSTRALIAN CLASSIFICATION
Стоит отметить, что данное ограничение выдают в стране крайне редко. На сайте рейтингового агентства указано, что в Hellblade 2 присутствуют сцены жестокого насилия, однако подробности и конкретные примеры не называются.
Вероятно, выдача рейтинга игре может означать, что её релиз состоится уже скоро. Напомним, первая Hellblade получила возрастное ограничение MA 15+ — она разрешена людям, достигшим 15-летнего возраста.
Ожидается, что релиз Hellblade 2 состоится в 2024 году на ПК (в Steam) и Xbox Series.