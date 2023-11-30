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Lies of P, Honkai Star Rail и MUBI — Apple назвала лучшие игры и программы 2023 года

Apple опубликовала итоги премии App Store Awards 2023, в которой компания отбирает лучшие игры и приложения в магазине App Store. Корпорация Тима Кука назвала лучшей игрой для iPhone новый проект авторов Genshin Impact — Honkai Star Rail. Лучшим проектом для iPad стало инди-приключение Lost in Play, а игрой года на компьютерах Mac признали экшен Lies of P в стиле Dark Souls.

Итоги App Store Awards 2023

Игра года для iPhone

Honkai Star Rail — экшен от создателей Genshin Impact в фантастической вселенной.

Honkai Star Rail Фото: Apple/Hoyoverse

Игра года для iPad

Lost in Play — милое приключение, рассказывающее о приключениях брата и сестры в их воображении.

Lost in Play Фото: Apple/Joystick Ventures

Игра года для Mac

Lies of P — мрачный экшен про Пиноккио в стиле Dark Souls и Bloodborne от корейской студии Neowiz.

Lies of P Фото: Apple/Neowiz

Лучшая игра в подписке Apple Arcade

Hello Kitty Island Adventure — симулятор жизни в стиле The Sims, где нужно обустраивать собственный остров в мире кошек.

Hello Kitty Island Adventure Фото: Apple/Sunblink Entertainment

Лучшее приложение для iPhone

AllTrails — программа для поиска оптимальных маршрутов.

AllTrails Фото: Apple/AllTrails, Inc

Лучшее приложение для iPad

Prêt-à-Makeup — программа для создания образов и 3D-моделей человеческого лица.

Prêt-à-Makeup Фото: Apple/Prêt-à-Template

Лучшее приложение для Mac

Photomator — редактор фотографий и изображений с глубоким функционалом.

Photomator Фото: Apple/UAB Pixelmator Team

Лучшее приложение для Apple TV

MUBI — стриминговый сервис в основном с классическими и фестивальными фильмами.

Mubi Фото: MUBI, Inc

Лучшее приложение для Apple Watch

SmartGym — программа для занятий спортом с возможностью создания персонализированных программ тренировок.