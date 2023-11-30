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Трассировка лучей и сюрприз для моддеров — авторы Atomic Heart раскрыли ближайшие планы

30 ноября разработчики Atomic Heart из студии Mundfish ответили на вопросы фанатов в официальном «Дискорде» игры. Выбрали самое интересное.

Коротко о главном

Представители Mundfish относятся к модам и любому фанатскому контенту «с большой любовью и уважением». Поэтому студия готовит некоторые сюрпризы для моддеров, однако раскрыть подробности пока не готова

Разработчики по-прежнему работают над добавлением технологии трассировки лучей в Atomic Heart. Команда признаёт, что данный процесс занял куда больше времени, чем она изначально планировала

Цена второго дополнения для Atomic Heart составит 399 рублей — это аналогично стоимости первого сюжетного расширения

В Mundfish заканчивают монтаж документального фильма о разработке Atomic Heart. Его премьера должна состояться в ближайшее время

Разработчики пообещали добавить в Atomic Heart больше параметров доступности. Авторы признают, что на данный момент они не успели предпринять достаточных усилий в этом направлении.

Второе дополнение предложит геймерам продолжить историю после длинной концовки, освоить нетипичный игровой процесс с новыми механиками и сразиться с врагами, используя уникальное оружие. Оно поступит в продажу уже этой зимой.

Atomic Heart доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.