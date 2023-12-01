В России установлен рекорд по продажам смартфонов

Газета «Известия» опросила участников рынка и аналитиков и выяснила, что в России поставлен абсолютный рекорд по продажам смартфонов. С январе по ноябрь было реализовано около 27 млн устройств, что чуть больше, чем в самом благополучном для рынка 2020 году.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подчеркнул, что к началу декабря в Россию было ввезено 31,5 млн смартфонов — столько же, сколько в рекордном для рынка 2021 году. В декабре в стране может быть продано ещё около 2,5 млн смартфонов. Рост продаж устройств ожидается в праздничный период.

В МТС уточнили, что за 11 месяцев 2023 года на отечественном рынке было продано 27 млн гаджетов. За аналогичный период 2022 года этот показатель составил 21 млн.