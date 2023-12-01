Новая часть «Ведьмака» станет отличной точкой входа для новичков

Геймдизайнер четвёртой игры в серии «Ведьмак» Себастьян Калемба дал интервью изданию Lega Nerd и немного поговорил про игру. По словам Калемба, новая игровая часть «Ведьмака» станет отличной точкой входа для новичков.

Геймдиректор подчеркнул, что при создании четвёртого «Ведьмака» CD Projekt RED ставит перед собой задачу удовлетворить фанатов и найти отклик у новой аудитории.

Мы должны попытаться угодить новой аудитории. Следующая глава появится через несколько лет, а с момента выхода последнего «Ведьмака» пройдёт много времени, поэтому мы не можем претендовать только на фанатов. Нужно также создать новое сообщество, и я думаю, что это будет отличная точка входа для новых игроков.

Разработка новой части «Ведьмака» — приоритет для CD Projekt RED. Авторы не хотят просто дать людям ту же самую игру, а попытаются удивить. Конечно, деталями Калемба делиться не может.

С четвёртой части «Ведьмака» стартует новая трилогия.