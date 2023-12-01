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Россиянин m0NESY получил награду Esports Awards 2023 за лучший хайлайт года в киберспорте

Россиянин m0NESY получил награду Esports Awards 2023 за лучший хайлайт года в киберспорте
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Организаторы ежегодной премии Esports Awards назвали лучший момент 2023 года в киберспорте. Победителем в номинации стал россиянин Илья m0NESY Осипов из состава G2 Esports по CS2.

На фрагменте ниже можно увидеть, как киберспортсмен победил одного противника из AWP, а затем сделал четыре выстрела в голову с помощью Desert Eagle. В результате победа в матче досталась G2, а Осипов забрал награду.

Видео доступно на YouTube-канале G2 CS. Права на видео принадлежат G2 CS.

В этом матче G2 столкнулась с командой Astralis на групповом этапе IEM Cologne 2023. Благодаря своему эйсу m0NESY принёс команде красивую победу.

Церемония награждения Esports Awards 2023 состоялась 29–30 ноября. Событие прошло в Лас-Вегасе.

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