Том Холланд сыграет в фильме «Человек-паук 4» только при одном условии

Том Холланд поделился новыми деталями о «Человеке-пауке 4». Британский актёр подтвердил, что периодически участвует в обсуждении будущего фильма, однако он вернётся к роли Паучка лишь в том случае, если его заинтересует сценарий.

Мы активно участвуем в обсуждениях о том, как потенциально может выглядеть «Человек-паук 4». Другое дело — сможем ли мы найти способ рассказать историю, достойную этого персонажа. Мы не будем снимать четвёртый фильм просто ради того, чтобы снять его. Он должен быть достоин своего героя.

Тем временем сама Marvel пока не подтверждала участие супергероя в будущих фильмах киновселенной. Продюсер Sony Pictures Эми Паскаль уже сообщала, что Холланд вернётся в новой трилогии о Человеке-пауке, однако сам Холланд эту информацию также не подтверждал.