Опубликованы постеры второго сезона сериала «Дом дракона» — дебютный трейлер выйдет завтра

Холдинг HBO поделился первыми постерами второго сезона «Дома дракона». На картинках изображены две главные противоборствующие силы шоу: Алисента Хайтауэр и Рейнира Таргариен. У каждой из них свой слоган: «Кровь за кровь» и «Огонь за огонь».

Первый тизер продолжения покажут уже 2 декабря.

Фото: HBO

Фото: HBO

Напомним, во втором сезоне «Дома дракона» будет восемь эпизодов — на два меньше, чем в первом. HBO тем временем уже готовится к производству третьего сезона, выход которого состоится не раньше 2025 года.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.