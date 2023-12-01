Первый трейлер сериала Fallout выйдет 2 декабря

Компания Amazon опубликовала тизер дебютного трейлера сериала Fallout. Судя по таймеру, премьера ролика состоится 2 декабря в 19 часов 25 минут по Москве.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Шоураннерами сериала по культовой франшизе выступят Джонатан Нолан и Лиза Джой («Мир Дикого Запада») — первый снял сразу несколько эпизодов шоу. Одну из главных ролей исполнила Элла Пернелл (голос Джинкс из «Аркейн»). Вместе с ней в проекте снялся Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка») — он сыграет гуля.

Съёмки шоу завершились ещё в конце марта 2023 года. Экранизация знаменитой серии игр о мире после ядерной войны выйдет 12 апреля 2024 года. Ранее Amazon показала первые кадры сериала.