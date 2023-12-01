Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Реклама якутской The Day Before появилась на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Реклама якутской The Day Before появилась на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Аудио-версия:
Комментарии

Разработчики шутера The Day Before из якутской студии Fntastic опубликовали новый ролик. В нём авторы показали, что разместили рекламу игры на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

В 30-секундном ролике показали небольшую нарезку геймплея, кадры из кат-сцен и ключевой арт.

Видео доступно на YouTube-канале Fntastic. Права на видео принадлежат Fntastic.

The Day Before — шутер от третьего лица, действие которого разворачивается после некой глобальной пандемии. Геймерам предстоит исследовать открытый мир в поисках ценной добычи и ресурсов, выполнять задания и сражаться с другими игроками.

Проект от российских разработчиков поступит в продажу в раннем доступе уже 7 декабря в 21:00 по московскому времени. Ко всему прочему, The Day Before занимает второе место в списке самых желанных игр Steam, уступая только шутеру The Finals от создателей Battlefield.

Материалы по теме
Раскрыты финальные системные требования якутской The Day Before
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android