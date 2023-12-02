В Genshin Impact раздадут 800 камней истока

Недавно Genshin Impact победила в номинации PlayStation PARTNER AWARDS 2023 GRAND AWARD. В знак благодарности игрокам авторы тайтла раздадут 800 камней истока в период с 2 по 5 декабря.

В течение указанных дней на игровую почту геймеров будет приходить по 200 камней истока. Получить награду смогут пользователи с седьмым рангом приключений и выше. Срок действия писем ограничен 30 днями, поэтому забрать валюту стоит как можно раньше.

Разработчики отдельно отмечают, что получить награды необходимо до окончания версии 4.2. Ожидается, что выход обновления 4.3 состоится 20 декабря. Ранее авторы Genshin Impact представили двух свежих персонажей — Навия и Шеврёз.

Genshin Impact доступна на ПК, PS4, PS5 и смартфонах.