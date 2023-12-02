Сын главы Rockstar выложил первые кадры GTA 6 в TikTok — слух

Rockstar опять не повезло: в Сети оказалось несколько секунд кадров GTA 6 — с демонстрацией города с дебаг-меню разработчиков. Подлинности кадрам добавляет то, что многое из этого совпадает со старой утечкой полуторагодовой давности. Видео появилось в TikTok.

Однако куда интереснее, что, похоже, источником утечки стал сын главы Rockstar North Аарона Габута.

GTA 6 — следующая игра Rockstar и первая новинка студии с 2018 года, когда вышла Red Dead Redemption 2. События боевика, скорее всего, развернутся в современном Вайс-Сити, а главных героев будет двое — мужчина и женщина. Релиз ожидается в конце 2024 года или в начале 2025-го — на это указывают отчёты издателя Take-Two.

Главный вопрос, появится ли GTA 6 на ПК одновременно с консолями.