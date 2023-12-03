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Из EA Sports FC 24 удалят карточку умершего футболиста Агеманга Диавуси

Из EA Sports FC 24 удалят карточку умершего футболиста Агеманга Диавуси
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На этой неделе в возрасте 25 лет скончался немецкий футболист Агеманг Диавуси — он выступал за клуб «Ян Регенсбург». Смерть спортсмена наступила в результате вирусной инфекцией, которая могла вызвать миокардит.

Мы до сих пор не можем выразить словами наше недоумение. Всем нам крайне трудно смириться с этой потерей. После разговоров с его ближайшим окружением — семьёй, друзьями, советником, товарищами по команде и тренерским штабом — мы решили провести в воскресенье матч против «Фрайбурга-2» в знак особой памяти и глубокого траура по Аги.

Диавуси также присутствовал в симуляторе EA Sports FC 24. Однако разработчики тайтла объявили, что в ближайшее время им придётся удалить карточку спортсмена из игры — она обладала 63 баллами рейтинга.

Свой последний матч Агеманг Диавуси провёл 4 ноября против «1860 Мюнхен». Футболиста заменили после 39-й минуты из-за его жалоб на проблемы с дыханием. Пока остаётся неясным, связано ли это с его смертью.

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