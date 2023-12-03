Bandai Namco отрицает использование ИИ для озвучки героев в файтинге по «Наруто»

Пару дней назад разгорелся скандал вокруг файтинга Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Игроки обвинили авторов тайтла из CyberConnect2 в использовании ИИ для озвучки героев, поскольку некоторые реплики звучали крайне неестественно.

На произошедшее даже отреагировали актёры озвучки Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections — их тоже смутила интонация персонажей в некоторых моментах. Михаэль Швальбе, подаривший свой голос Каваки, проанализировал со своим другом аудиофайлы игры через специальную программу. Проверка показала, что озвучка проекта, вероятно, была действительно сделана с помощью ИИ.

Теперь в ситуацию пришлось вмешаться издателю файтинга в лице Bandai Namco. Компания отрицает использование ИИ, заявив, что виной этому послужили «несоответствия в процессе редактирования и мастеринга».

Мы сожалеем, что это вызвало беспокойство у фанатов Наруто и сообщества актёров озвучки. В данный момент мы работаем над исправлением данных голосовых реплик.

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.