Анонс трейлера GTA 6 стал самым популярным твитом про игры в X (ранее Twitter)

В начале декабря Rockstar Games объявила в X (ранее Twitter), что первый трейлер GTA 6 выйдет уже 5 декабря в 17:00 мск. Спустя три дня твит разработчиков стал самым популярным на игровую тематику в истории соцсети.

Фото: X/Rockstar Games

По состоянию на 3 декабря пост набрал более 1,8 млн лайков, 146 млн просмотров, 65 тыс. комментариев и 481 тыс. репостов. Предыдущий самый популярный игровой твит также принадлежал Rockstar Games — он был опубликован в начале ноября и раскрывал сроки выхода трейлера.

Выход Grand Theft Auto 6 ожидается в конце 2024 года или в начале 2025 года на PS5 и Xbox Series, появится ли игра сразу на ПК – под большим вопросом.

Ко всему прочему, 2 декабря в Сети оказалось несколько секунд кадров GTA 6 — с демонстрацией города с дебаг-меню разработчиков.