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Windows 12 c ИИ-функциями выйдет в июне 2024 года — СМИ

Windows 12 c ИИ-функциями выйдет в июне 2024 года — СМИ
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Издание Commercial Times сообщило, что операционная система Windows 12 выйдет в июне 2024 года. Журналисты утверждают, что Microsoft сделает в следующей версии своей ОС особый акцент на новые ИИ-функции.

К примеру, искусственный интеллект будет использоваться для улучшения производительности, безопасности и пользовательского опыта. Также ожидается, что Windows 12 получит поддержку аппаратных функций ИИ при работе с процессорами Ryzen 7000 и Intel Meteor Lake.

Ранее о сроках выхода новой версии операционной системы проговорился финансовый директор Intel Дэвид Зинснер. Руководитель компании косвенно подтвердил, что Windows 12 также выйдет в 2024 году.

Слухи вокруг новой версии операционной системы Windows циркулируют в Сети уже достаточно давно. Однако сама Microsoft пока никак на них не реагирует.

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