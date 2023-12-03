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Блогер проверил складной OnePlus Open на прочность

Блогер проверил складной OnePlus Open на прочность
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Чуть больше месяца назад в продажу поступил складной смартфон OnePlus Open. В связи с этим автор YouTube-канала JerryRigEverything решил проверить устройство компании на прочность.

Цены на OnePlus Open в России начинаются от 189 тыс. рублей.

Видео доступно на YouTube-канале JerryRigEverything. Права на видео принадлежат JerryRigEverything.

Сначала блогер проверил дисплей гаджета — от сильного нажатия ногтем на нём остались заметные следы. Затем он протестировал корпус: лезвие смогло поцарапать боковые грани и модули камер, однако задняя часть осталась невредима.

Также JerryRigEverything попытался согнуть экран смартфона в противоположном складыванию направлении, но девайс не сломался. В целом OnePlus Open получился достаточно надёжным устройством.

Напомним, OnePlus Open работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Диагональ и разрешение наружного экрана смартфона составили 6,31 дюйма и 2484×1116 пикселей, а внутреннего — 7,82 дюйма и 2440×2268 пикселей соответственно.

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