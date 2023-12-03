Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел эпичный трейлер церемонии The Game Awards 2023 с главными играми года

Вышел эпичный трейлер церемонии The Game Awards 2023 с главными играми года
Аудио-версия:
Комментарии

Организаторы The Game Awards 2023 представили грандиозный трейлер грядущей выставки. В небольшом ролике авторы напомнили о самых популярных играх последних 12 месяцев и постарались подогреть интерес геймеров к одному из главных игровых событий уходящего года.

Видео доступно на YouTube-канале thegameawards. Права на видео принадлежат The Game Awards.

Церемония The Game Awards 2023 пройдёт 8 декабря. Пре-шоу стартует в 3:30 по московскому времени, а сама выставка начнётся в 4:00 мск. Помимо награждения главных проектов 2023 года, зрителей также ждут анонсы новых игр и трейлеры уже представленных тайтлов.

Ранее организаторы TGA 2023 запустили пользовательское голосование за лучшую игру года — финальную пятёрку номинантов представят уже в понедельник, 4 декабря.

Коротко обо всех номинациях
Главные игры 2023 года: все номинанты The Game Awards 2023
Live
Главные игры 2023 года: все номинанты The Game Awards 2023
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android