Вышел эпичный трейлер церемонии The Game Awards 2023 с главными играми года

Организаторы The Game Awards 2023 представили грандиозный трейлер грядущей выставки. В небольшом ролике авторы напомнили о самых популярных играх последних 12 месяцев и постарались подогреть интерес геймеров к одному из главных игровых событий уходящего года.

Видео доступно на YouTube-канале thegameawards. Права на видео принадлежат The Game Awards.

Церемония The Game Awards 2023 пройдёт 8 декабря. Пре-шоу стартует в 3:30 по московскому времени, а сама выставка начнётся в 4:00 мск. Помимо награждения главных проектов 2023 года, зрителей также ждут анонсы новых игр и трейлеры уже представленных тайтлов.

Ранее организаторы TGA 2023 запустили пользовательское голосование за лучшую игру года — финальную пятёрку номинантов представят уже в понедельник, 4 декабря.