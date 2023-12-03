Вышел наш видеообзор Xtract — популярного шутера от российских разработчиков

Несколько дней назад состоялся релиз Xtract — нового «эвакуационного шутера» (extraction shooter) от российских разработчиков. Игра визуально похожа на Fortnite, а геймплей отдалённо напоминает Escape from Tarkov.

Многие студии уже пытались сделать «новую Escape from Tarkov», однако ни у кого толком ничего не получалось. Пробовали даже создатели Call of Duty и Battlefield — у них тоже задумка не выгорела.

После презентации и нескольких матчей к Xtract появилось немало вопросов. И главное, что новинка слишком быстро раскрывает свои особенности, а с жанром extraction shooter у игры и вовсе мало что общего, почему — узнаете из видеоверсии нашего обзора.

Релиз Xtract состоялся 30 ноября на площадке VK Play.